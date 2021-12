L’orso M57 sarà trasferito in un parco-zoo in Ungheria (Di lunedì 20 dicembre 2021) Apprendiamo che L’orso M57 giovane, castrato per tenerlo in cattività sarà trasferito in un parco-zoo in Ungheria. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ricorda che L’orso M57 è un orso giovane, castrato per tenerlo in cattività, e che recentemente il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza in cui ipotizzava la sua liberazione, fatto salvo parere negativo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 20 dicembre 2021) Apprendiamo cheM57 giovane, castrato per tenerlo in cattivitàin un-zoo in. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ricorda cheM57 è un orso giovane, castrato per tenerlo in cattività, e che recentemente il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza in cui ipotizzava la sua liberazione, fatto salvo parere negativo

Advertising

cangurosso : RT @aghezzer: L'orso M57 sbattuto a sorpresa in uno squallido zoo in Ungheria! La giunta leghista si disfa del 'problema' toccando il punto… - annamariamoscar : 24zampe di Guido Minciotti. Il Trentino manda l’orso “confidente” M57 in un parco ungherese… - aghezzer : L'orso M57 sbattuto a sorpresa in uno squallido zoo in Ungheria! La giunta leghista si disfa del 'problema' toccand… - AgenziaOpinione : OIPA – MILANO * M57 – TRASFERIMENTO IN UNGHERIA: « L’ORSO DOVEVA ESSERE LIBERATO NEI BOSCHI DEL TRENTINO, OPPORTUNA… - GiornaleSENTIRE : M57, l'orso problematico del Trentino avrà una nuova vita in un parco ungherese -