GF Vip 6 | Sophie Codegoni tra due fuochi | Alessandro Basciano la manda in confusione

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ingresso dinella Casa ha scombussolato non poco gli equilibri del Gf vip,ndo in. L’ex Uomini e Donne, seppur diventata protagonista di un primo flirt con Gianmaria Antinolfi nella Casa, non nasconde infatti un certo interesse verso l’influencer, e lo rivela alla coinquilina Soleil Sorge, che insieme a lei ha fatto breccia nel cuore di. GF Vip, a Verissimo Silvia Toffanin massacra Alex e Delia La conduttrice di Verissimo più volte ha interrotto la coppia per dire la sua, dimostrando di non credergli affatto Gfvip,ammaliata da ...