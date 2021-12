GF Vip 6 | Alessandro Basciano diviso tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

(Di lunedì 20 dicembre 2021), nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, con la sua entrata ha portato alquanto scompiglio tra gli inquilini della Casa. Lo abbiamo già conosciuto nelle vesti di corteggiatore a Uomini e Donne durante il trono di Giulia Quattrociocche. È stato anche un tentatore nell’edizione di Temptation Island 2020 e ha messo in crisi la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - BITCHYXit : Alessandro basciano in slip di pacco a gambe aperte al GF Vip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Alessandro Basciano flirta (anche) con Jessica Selassié #alessandro #basciano #flirta #jessica #selassié - redazionerumors : Soleil e Alessandro sembrano essere molto complici e questo ha fatto scattare la gelosia di Alex che ha subito atta… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano flirta (anche) con Jessica Selassié: “Potrei diventare il tuo principino…” L’ex cort… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il GF, ha fatto il suo ingresso nella Casa, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island,Basciano. Il bel genovese, ancora prima di varcare la porta Rossa, ha ...Resta da vedere come i due si inseriranno all'interno del cast del GF6. Gli ultimi a entrare nella Casa, la scorsa settimana, sono stati Eva Grimaldi,Basciano e Federica Calemme.Ricordate Nathalie Caldonazzo, la star del Bagaglino che ha spopolato in tv alla fine degli anni '90? Oggi ha più di 50 anni e continua a essere una vera e propria icona di bellezza.Soleil Sorgè e Sophie Codegoni puntano il nuovo concorrente del GF Vip, che venerdì sera ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà? Le immagini che raccontano la vita degli inquilini del realit ...