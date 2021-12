È attivo un calciatore in posizione orizzontale? In tanti in quella posizione danno il meglio di sé (Di lunedì 20 dicembre 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 18° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Terremoto. Epicentro fra Bergamo e Milano. Crepe sul campionato. Mou manda a scuola il Gasp e la Dea crolla all’Azzurri d’Italia. Una caduta che fa rumore dopo sei vittorie di fila. Zaniolo e Abraham volano nelle praterie lasciate incustodite dall’incauto mister bergamasco. Poi al resto ci pensa il trio difensivo che è una muraglia invalicabile. Ne becca quattro e dovrebbe riflettere sui propri errori. Sulla incapacità di gestire l’infinita qualità sulla trequarti e in attacco. Su una fase difesa molto vaga. E invece no. Fermatelo il Gasp scatenatissimo a fine gara. Rischia figuracce memorabili. Sull’interpretazione del fuorigioco attivo. Argomento che crea un filo rosso fra le due gare più attese. Fermatelo. Perché rivela in tutta evidenza di non aver mai letto il regolamento. Ma è sempre così. Quando ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 18° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 Terremoto. Epicentro fra Bergamo e Milano. Crepe sul campionato. Mou manda a scuola il Gasp e la Dea crolla all’Azzurri d’Italia. Una caduta che fa rumore dopo sei vittorie di fila. Zaniolo e Abraham volano nelle praterie lasciate incustodite dall’incauto mister bergamasco. Poi al resto ci pensa il trio difensivo che è una muraglia invalicabile. Ne becca quattro e dovrebbe riflettere sui propri errori. Sulla incapacità di gestire l’infinita qualità sulla trequarti e in attacco. Su una fase difesa molto vaga. E invece no. Fermatelo il Gasp scatenatissimo a fine gara. Rischia figuracce memorabili. Sull’interpretazione del fuorigioco. Argomento che crea un filo rosso fra le due gare più attese. Fermatelo. Perché rivela in tutta evidenza di non aver mai letto il regolamento. Ma è sempre così. Quando ...

