Barbara d’Urso, stop a Pomeriggio 5, arriva la giornalista Simona Branchetti. Fino a quando resterà in onda (Di lunedì 20 dicembre 2021) Barbara d’Urso non sarà in onda con Pomeriggio 5 da oggi Fino a gennaio. Al suo posto ci sarà la giornalista Simona Branchetti che si ritroverà a sfidare la concorrenza de La vita in diretta e Alberto Matano. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di oggi; il perché della sostituzione di Barbara d’Urso non è stato al momento specificato ma ci sarebbe una spiegazione. Cambio di conduzione a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso oggi non sarà alla conduzione di Pomeriggio 5, al suo posto ci sarà Simona Branchetti e condurrà Pomeriggio Cinque News, una versione ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021)non sarà incon5 da oggia gennaio. Al suo posto ci sarà lache si ritroverà a sfidare la concorrenza de La vita in diretta e Alberto Matano. La notizia èta come un fulmine a ciel sereno nella mattinata di oggi; il perché della sostituzione dinon è stato al momento specificato ma ci sarebbe una spiegazione. Cambio di conduzione aoggi non sarà alla conduzione di5, al suo posto ci saràe condurràCinque News, una versione ...

Advertising

William70478369 : @CiccioniSe @GiusCandela Sicuramente non ascolto Fabio Fazio e Barbara d'Urso come lei. Ops i dati dell'istituto su… - polveredystelle : RT @boletusatanas: @rosanna_357 @albertosorge quel brutto vizio di 'informarsi' prima di fare qualcosa, non reputando 'informazione' il par… - Anna34585186 : RT @demag0gica: un’altra domenica sera inutile quando avremmo potuto avere quattro ore di alex belli da barbara d’urso con tanto di macchin… - boletusatanas : @rosanna_357 @albertosorge quel brutto vizio di 'informarsi' prima di fare qualcosa, non reputando 'informazione' i… - Lorenz17229236 : @giusbrindisi Come opinionista di Barbara d'Urso sei il top -