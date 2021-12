Anacapri, incendio in un’abitazione: gravi nonna e nipote (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono stati trasferiti a Napoli in elicottero il ragazzo di 15 anni e la nonna di 81 rimasti gravemente feriti nell’incendio scoppiato in una casa ad Anacapri. Un ragazzo di 15 anni e la nonna 81enne sono rimasti gravemente feriti, nella serata di ieri, in un incendio divampato in un’abitazione in via Migliara ad Anacapri. Leggi su 2anews (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono stati trasferiti a Napoli in elicottero il ragazzo di 15 anni e ladi 81 rimasti gravemente feriti nell’scoppiato in una casa ad. Un ragazzo di 15 anni e la81enne sono rimasti gravemente feriti, nella serata di ieri, in undivampato inin via Migliara ad

Advertising

bbeghella : RT @SkyTG24: Incendio in un'abitazione ad Anacapri, feriti ragazzo e la nonna - SkyTG24 : Incendio in un'abitazione ad Anacapri, feriti ragazzo e la nonna - TgrRai : Anacapri (#Napoli), due feriti in un #incendio in una casa: un 15enne ustionato in modo grave e la nonna che ha avu… - luanadolce50 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Anacapri, rogo in un’abitazione: feriti un ragazzo e la nonna - corrmezzogiorno : #Napoli Anacapri, rogo in un’abitazione: feriti un ragazzo e la nonna -