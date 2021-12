Voto in Cile: l’augurio di Salvini: “Spero vinca il candidato di destra Kast” (Di domenica 19 dicembre 2021) Aperti i seggi in Cile, dove si vota nel secondo turno di presidenziali decisive per il futuro del Paese e che vedono competere due progetti opposti: quello dell’avvocato di estrema destra José Antonio Kast, e l’ex leader studentesco della sinistra radicale, Gabriel Boric. Le operazioni di Voto, in cui più di 15 milioni di Cileni sono chiamati a partecipare, andranno avanti fino alle 22 ora italiana. Sull’appuntamento pesa lo spettro dell’astensionismo, che al primo turno del 21 novembre scorso ha superato il 50%. Il vincitore succederà all’impopolare Sebastián Piñera. Si tratta di elezioni cruciali per determinare se il Paese latinoamericano manterrà il suo corso di riforme sociali e revisione costituzionale avviato dopo il vasto movimento di proteste studentesche di due anni fa. Le elezioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Aperti i seggi in, dove si vota nel secondo turno di presidenziali decisive per il futuro del Paese e che vedono competere due progetti opposti: quello dell’avvocato di estremaJosé Antonio, e l’ex leader studentesco della sinistra radicale, Gabriel Boric. Le operazioni di, in cui più di 15 milioni dini sono chiamati a partecipare, andranno avanti fino alle 22 ora italiana. Sull’appuntamento pesa lo spettro dell’astensionismo, che al primo turno del 21 novembre scorso ha superato il 50%. Il vincitore succederà all’impopolare Sebastián Piñera. Si tratta di elezioni cruciali per determinare se il Paese latinoamericano manterrà il suo corso di riforme sociali e revisione costituzionale avviato dopo il vasto movimento di proteste studentesche di due anni fa. Le elezioni ...

Advertising

maurizioacerbo : #CILE: FERMI TRASPORTI PER IMPEDIRE VOTO POPOLARE ci comunicano che è in atto boicottaggio del trasporto pubblico d… - dar_riee : #Salvini fa l’appello al voto per #Kast, figlio di un nazista, candidato alla presidenza del #Cile. Giustamente non… - IngrossoMassimo : Il maiale padano si augura che vinca il fascista. Nulla di nuovo quindi. Voto in Cile. L'augurio di Salvini: 'Sper… - repubblica : Voto in Cile. L'augurio di Salvini: 'Spero vinca il candidato di destra Kast per un futuro di ordine' - Tg3web : Urne aperte in Cile, per il ballottaggio alle presidenziali. Un voto fra passato e presente, su chi siederà al Pala… -