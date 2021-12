Variante Omicron, 175 casi in Israele: “Ondata sta arrivando” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Siamo riusciti a guadagnare tempo prezioso, abbiamo ritardato Omicron per almeno tre settimane, ma il tempo si sta esaurendo e non è abbastanza, Omicron è nel Paese”. E’ quanto ha detto il premier israeliano Naftali Bennett aprendo il Consiglio dei ministri nel giorno in cui, con 40 nuovi casi, sale a 175 in Israele il numero accertato di contagi da Variante Omicron. Il ministero della Sanità ha reso noto che per 113 casi si tratta di persone rientrate dall’estero, 31 hanno avuto contatti con persone rientrate dall’estero e il resto sono stati infettati in Israele. Nel suo discorso, Bennett ha lanciato un nuovo forte appello a vaccinarsi. “La protezione collettiva, nazionale non è abbastanza – ha detto – l’Ondata sta ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) “Siamo riusciti a guadagnare tempo prezioso, abbiamo ritardatoper almeno tre settimane, ma il tempo si sta esaurendo e non è abbastanza,è nel Paese”. E’ quanto ha detto il premier israeliano Naftali Bennett aprendo il Consiglio dei ministri nel giorno in cui, con 40 nuovi, sale a 175 inil numero accertato di contagi da. Il ministero della Sanità ha reso noto che per 113si tratta di persone rientrate dall’estero, 31 hanno avuto contatti con persone rientrate dall’estero e il resto sono stati infettati in. Nel suo discorso, Bennett ha lanciato un nuovo forte appello a vaccinarsi. “La protezione collettiva, nazionale non è abbastanza – ha detto – l’sta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - valigiablu : La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - Adnkronos : Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. - eowyn962010 : RT @liliaragnar: Se la variante #Omicron è così trasmissibile e si manifesta come un raffreddore allora la gente svilupperebbe l'immunità n… - liliaragnar : Se la variante #Omicron è così trasmissibile e si manifesta come un raffreddore allora la gente svilupperebbe l'imm… -