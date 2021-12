Serie A, forfait last minute: il tecnico deve correre ai ripari (Di domenica 19 dicembre 2021) Stop dell’ultim’ora in Serie A. Nel riscaldamento di Torino-Verona si è fermato nel riscaldamento il ceco Barak, out anche dalla panchina. Nuovo pesante stop in casa Verona e soprattutto per i Fantaallenatori di Serie A. Nel riscaldamento del match pomeridiano tra Torino ed Hellas Verona si è fermato all’ultimo minuto il trequartista ceco Antonin Barak. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 dicembre 2021) Stop dell’ultim’ora inA. Nel riscaldamento di Torino-Verona si è fermato nel riscaldamento il ceco Barak, out anche dalla panchina. Nuovo pesante stop in casa Verona e soprattutto per i Fantaallenatori diA. Nel riscaldamento del match pomeridiano tra Torino ed Hellas Verona si è fermato all’ultimo minuto il trequartista ceco Antonin Barak. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

