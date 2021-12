Roma | incidente stradale | schianto contro un albero | morte due ragazze di 23 e 19 anni

(Di domenica 19 dicembre 2021)mortale oggi alle 5.30 in via Cilicia, tra Piramide e Appio, a. Un'autovettura Peugeot 307, per cause in via di accertamento, è finitaun. A perdere la vita due ...

rtl1025 : ?? Tragico #incidente all'alba a #Roma. Due ragazze sono morte dopo che la loro #auto è finita contro un #albero in… - franconemarisa : RT @Corriere: Roma, auto finisce contro un albero all’alba: morte due ragazze - Corriere : Roma, auto finisce contro un albero all’alba: morte due ragazze - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Tragico #incidente all'alba a #Roma. Due ragazze sono morte dopo che la loro #auto è finita contro un #albero in via Cilicia… - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: La tragedia di #Roma -

Dramma anella notte, morte due ragazze giovanissime. Questa mattina intorno alle 5.30 una Peugeot 307 con due ragazze a bordo è finita contro un albero in via Cilicia, a: le due giovani a bordo, di 23 e 19 anni, hanno perso la vita. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di ...stradale col monopattino, muore 48enne alla guida: vani i soccorsi Sul posto intervenute numerose pattuglie del Gruppo VI Torri della polizia locale diCapitale a cui sono ...Incidente mortale all’alba in via Cilicia, zona San Giovanni, a Roma: un’automobile si è schiantata contro un albero, morte due ragazze ...Tragedia a Roma. Due ragazze italiane, sorelle di 19 e 23 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto, intorno alle 5.30, in via Cilicia (in ...