Provinciali Benevento | il centrodestra unito vince | Cataudo eletto consigliere

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il centro destra. Lo dimostra infatti la schiacciante vittoria di Claudio(Forza Italia) che vienee diventaprovinciale di. “E’ stato un successo che è andato oltre ogni aspettativa. Dal risultatorale registriamo che la coalizione di Mastella si è assottigliata. La compagine mastelliana non ha maggioranza. La stessa regge per un solo voto, appartenente alla lista alleata, che si ispira al Governatore della Campania De Luca. Questo risultato traccia un percorso obiettivamente difficile per l’alleanza Mastella-De Luca in occasione delle prossime elezioni del Presidente della Provincia. Il centro destra, anche in quel caso sarà ...