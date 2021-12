Nuoto, Mondiali vasca corta: Lorenzo Mora argento sui 50 dorso! Podio a sorpresa (Di domenica 19 dicembre 2021) Lorenzo Mora ha conquistato un’inattesa medaglia d’argento sui 50 metri dorso ai Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. L’azzurro non era tra i favoriti della vigilia nella gara sulle due vasche ed è riuscito a guadagnare un Podio di assoluto spessore tecnico col tempo di 22.90, ottenendo il risultato ex aequo col tedesco Christian Diener, a 24 centesimi dal russo Kliment Kolesnikov. Il 23enne azzurro, un mesetto fa argento sui 200 dorso agli Europei in corta, ha ottenuto il miglior risultato della carriera e questa prestazione rappresenta un eccellente trampolino di lancio per il prossimo futuro del carpigiano. Battuti di un soffio il russo Pavel Samusenko (a tre centesimi) e il buon Michele Lamberti (a 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)ha conquistato un’inattesa medaglia d’sui 50 metri dorso ai2021 diin. L’azzurro non era tra i favoriti della vigilia nella gara sulle due vasche ed è riuscito a guadagnare undi assoluto spessore tecnico col tempo di 22.90, ottenendo il risultato ex aequo col tedesco Christian Diener, a 24 centesimi dal russo Kliment Kolesnikov. Il 23enne azzurro, un mesetto fasui 200 dorso agli Europei in, ha ottenuto il miglior risultato della carriera e questa prestazione rappresenta un eccellente trampolino di lancio per il prossimo futuro del carpigiano. Battuti di un soffio il russo Pavel Samusenko (a tre centesimi) e il buon Michele Lamberti (a 4 ...

