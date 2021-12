Manovra | Molteni | ' investire in Forze Ordine e assumere giovani agenti'

(Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - “In questi due anni di emergenza è stato chiesto alledell'impegno e sacrifici straordinari. Non solo prevenzione, controllo del territorio,pubblico e contrasto alla criminalità predatoria e organizzata, ma anche numerosi servizi per contenere l'emergenza sanitaria e la tutela della salute pubblica. Ora, a fronte dell'ottimo servizio svolto dalle nostredi polizia con abnegazione e senso del dovere per la sicurezza del Paese, serve nella legge di bilancio uno sforzo importante per garantire investimenti, risorse, tutele legali e di welfare e soprattutto assunzioni straordinarie e potenziamento degli organici". Così il sottosegretario all'interno Nicola(Lega). "in nuove assunzioni di...

... con un maglioncino verde, vicino al ministro per lo sviluppo economico, Nicola, ... Sullainfatti ribadisce: 'Per la prima volta c'è un taglio delle tasse importante per tutti i ...Tanto che, alla vigilia dell'avvio dei controlli, il sottosegretario all'Interno Nicolaaveva lanciato l'allarme, rivendicando la necessità di inserire inmaggiori risorse per il ...Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “In questi due anni di emergenza è stato chiesto alle Forze dell’Ordine impegno e sacrifici straordinari. Non solo prevenzione, controllo del territorio, ordine pubblico e ...Il leader fa appello all'unità in vista delle elezioni presidenziali. E sulla manovra ribadisce: "Bene il taglio delle tasse, sciopero dei ...