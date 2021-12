Dopo due anni di Covid è arrivato il momento di fare chiarezza. E di assumersi le proprie responsabilità (Di domenica 19 dicembre 2021) “Ci risiamo” è quello che viene spontaneo dire a pochi giorni da Natale. Anche con il vaccino Omicron infetta e minaccia di riempire le terapie intensive di tutto il pianeta e così in Italia le regioni tornano a colorarsi, nel mondo le frontiere iniziano a richiudersi, i coprifuochi a comparire mentre i lockdown rifanno capolino all’orizzonte. Dopo 24 mesi, la pandemia non accenna a scemare e tornare alla ‘normalità’ pre-Covid appare ancora impossibile. A questo punto sembra opportuno fare alcune riflessioni. In primis, alla confusione riguardo alla serietà e agli effetti del Covid e delle sue innumerevoli varianti si è oggi aggiunta l’incertezza riguardo all’efficacia dei vaccini e dei booster nei loro confronti. Leggendo i commenti della gente sui social media si evince la frustrazione riguardo alla mancanza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) “Ci risiamo” è quello che viene spontaneo dire a pochi giorni da Natale. Anche con il vaccino Omicron infetta e minaccia di riempire le terapie intensive di tutto il pianeta e così in Italia le regioni tornano a colorarsi, nel mondo le frontiere iniziano a richiudersi, i coprifuochi a comparire mentre i lockdown rifanno capolino all’orizzonte.24 mesi, la pandemia non accenna a scemare e tornare alla ‘normalità’ pre-appare ancora impossibile. A questo punto sembra opportunoalcune riflessioni. In primis, alla confusione riguardo alla serietà e agli effetti dele delle sue innumerevoli varianti si è oggi aggiunta l’incertezza riguardo all’efficacia dei vaccini e dei booster nei loro confronti. Leggendo i commenti della gente sui social media si evince la frustrazione riguardo alla mancanza di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Londra valuta il piano C, lockdown dopo Natale. Secondo il Financial Times c'è l'ipotesi di restrizioni du… - GiuliaSalemi93 : Questa è una cosa che voglio condividere e celebrare con voi perchè dopo un anno pazzesco vissuto tutto d'un fiato… - CarloCalenda : A ridosso delle elezioni amministrative era tutto un fiorire di proteste sui fascisti nel partito della Meloni. Due… - chiara_sciuto : RT @Didom5Di: Guardando come adesso le badanti cesse apprezzano e sbavano vedendo sto bamboccio che dopo due giorni allunga le mani su Sole… - appointedluke : i teatri e i cinema, rispetto a tutte le altre attività, sono quelli che hanno pagato di più di tutti in questi due… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo due In Alta Badia Faivre comanda su Odermatt Mathieu Faivre è al comando dopo la prima manche del gigante in Alta Badia, il francese precede di due secondi lo svizzero Marco Odermatt. Bene l'azzurro De Aliprandini che è in quinta posizione. Seconda manche dalle 13:30 ...

Scuola, i professori no - vax si danno malati. Certificati medici a raffica con l'obbligo del vaccino Non ci rovinate il Natale dopo due anni di sofferenza. Basta incertezza, cittadini esasperati Sulla valutazione di provvedere all'assegnazione del lavoratore a mansioni alternative, invece, vengono ...

Fis Master Cup a Pila, dopo i due giganti ecco lo slalom Sciare In Alta Badia Faivre comanda su Odermatt Mathieu Faivre è al comando dopo la prima manche del gigante in Alta Badia, il francese precede di due secondi lo svizzero Marco Odermatt. Bene l'azzurro De Aliprandini che è in quinta posizione. Seco ...

Milan-Napoli, in palio la stagione: l'Inter e le altre grandi alla finestra A San Siro delicato scontro diretto tra due delle squadre più in difficoltà del momento: dalla testa della classifica un mese e mezzo fa al crollo di dicembre.

Mathieu Faivre è al comandola prima manche del gigante in Alta Badia, il francese precede disecondi lo svizzero Marco Odermatt. Bene l'azzurro De Aliprandini che è in quinta posizione. Seconda manche dalle 13:30 ...Non ci rovinate il Nataleanni di sofferenza. Basta incertezza, cittadini esasperati Sulla valutazione di provvedere all'assegnazione del lavoratore a mansioni alternative, invece, vengono ...Mathieu Faivre è al comando dopo la prima manche del gigante in Alta Badia, il francese precede di due secondi lo svizzero Marco Odermatt. Bene l'azzurro De Aliprandini che è in quinta posizione. Seco ...A San Siro delicato scontro diretto tra due delle squadre più in difficoltà del momento: dalla testa della classifica un mese e mezzo fa al crollo di dicembre.