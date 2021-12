Stefano De Martino racconta “Bar Stella” con aneddoti e curiosità (Di sabato 18 dicembre 2021) Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista a La Repubblica e ha raccontato “Bar Stella” il programma in arrivo il 28 dicembre su Rai 2 Il 28 dicembre 2021 Stefano De Martino tornerà in televisione con una nuova avventura. Si tratta di “Bar Stella”, programma che andrà in onda in seconda serata su Rai Due. “Bar Stella” è ispirato all’omonimo bar del nonno a Torre Annunziata dove è cresciuto. In questo caso, De Martino non è solo conduttore ma anche autore. In un’intervista rilasciata a La Repubblica si è raccontato, svelando curiosità e aneddoti del nuovo programma. «Il movente dello show è romantico. Nonno mi teneva con sé, papà lavorava come barista. L’attività nasce cento anni fa ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021)Deha rilasciato un’intervista a La Repubblica e hato “Bar” il programma in arrivo il 28 dicembre su Rai 2 Il 28 dicembre 2021Detornerà in televisione con una nuova avventura. Si tratta di “Bar”, programma che andrà in onda in seconda serata su Rai Due. “Bar” è ispirato all’omonimo bar del nonno a Torre Annunziata dove è cresciuto. In questo caso, Denon è solo conduttore ma anche autore. In un’intervista rilasciata a La Repubblica si èto, svelandodel nuovo programma. «Il movente dello show è romantico. Nonno mi teneva con sé, papà lavorava come barista. L’attività nasce cento anni fa ...

