Ruba per mangiare, i vigili fanno una colletta per sfamarlo (Di sabato 18 dicembre 2021) Castiglion Fiorentino (Arezzo), 18 dicembre 2021 - La polizia municipale ferma un ladro ma poi, appurato che non ha soldi per comprarsi da mangiare, fa una colletta tra gli agenti e gli compra del ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 dicembre 2021) Castiglion Fiorentino (Arezzo), 18 dicembre 2021 - La polizia municipale ferma un ladro ma poi, appurato che non ha soldi per comprarsi da, fa unatra gli agenti e gli compra del ...

Advertising

JoyaJFC : @marilarosa_ RUBA BERNA PER ME PERFAVORE... TI SCONGIURO... DIVENTO LA TUA SCHIAVA SÈ LO FAI.... TI PREGOOO..... FA… - AnsaToscana : Agenti fermano ladro che ruba per mangiare, lo sfamano. Aveva preso cibo in supermercato senza pagare #ANSA - iomedesimame : RT @R28445: Ciao Stefano, mi racconti la storia della cooperativa che ruba i bambini per darli agli lgbt? - siciliafeed : Va in piazza e ruba parti del Presepe in piazza, perchè pensava... al suo cavallo: incredibile a Rosolini - I DETTA… - qn_lanazione : Ruba per mangiare, i vigili fanno una colletta per sfamarlo #Arezzo -