Quirinale | Labriola Fi | ' Draghi resti premier'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Il presidentenon può che rimanere presidente del Consiglio per mettere al sicuro il Pnrr e far uscire il Paese dalla pandemia. Dubito che il presidentelasci la guida dell'Italia perché le missioni affidategli sono in corso d'opera". Lo afferma Vincenza, deputata di Forza Italia. "L'unica strada che resta per il-aggiunge- è trovare una figura autorevole, europeista, atlantista, dai valori cristiani, che sappia rappresentare l'Italia. Il nuovo Capo dello Stato rappresenta una partita politica importante, basta scomodare o accendere i riflettori su, il centrodestra sarà unito nell'individuare un nome e votarlo, con l'auspicio che non ci siano veti ideologici e bagarre politiche, così da dare all'Italia il Presidente della Repubblica ...

