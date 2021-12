Napoli, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge via: arrestato 20enne (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella serata di ieri 17 dicembre al Vomero i carabinieri della compagnia locale hanno arrestato Antonio Boselli, un 20enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Alla base dell’arresto ci sarebbe la resistenza al pubblico ufficiale in concorso. Nei fatto il giovane partenopeo, insieme al complice ancora da catturare, non si è fermato all’alt dei militari. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella serata di ieri 17 dicembre al Vomero idella compagnia locale hannoAntonio Boselli, unnapoletano già noto alle forze dell’ordine. Alla base dell’arresto ci sarebbe la resistenza al pubblico ufficiale in concorso. Nei fatto il giovane partenopeo, insieme al complice ancora da catturare, non si ètodei militari. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

