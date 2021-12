(Di sabato 18 dicembre 2021) Lepotrebbero usufruire di uneconomico proveniente dallo Stato. È alun emendamento del governo al disegno diche è stato depositato in commissione alla Camera. Il provvedimento mira ad introdurre un fondo da 150 milioni di euro per il 2022 che andrebbe a sostegno degli operatori economici dei

Advertising

periodicodaily : Concessionarie auto: al vaglio un supporto dalla Legge di Bilancio #leggedibilancio #concessionarie… - alfa_conti : Anteprima italiana a sorpresa della Mercedes-Amg SL che arriverà nelle concessionarie ad aprile 2022 @Gazzetta_it… - Maldido2 : @marattin @sole24ore Meritate l'estinzione. In Italia le retribuzioni sono ferme, i negozi di alta moda, le concess… - FabioFZ3 : RT @AlwaysbusyPaolo: @FabioFZ3 Tutti grandi cervelloni....già ora, le concessionarie sono ferme al palo...se devi acquistare un'auto, devi… - AlwaysbusyPaolo : @FabioFZ3 Tutti grandi cervelloni....già ora, le concessionarie sono ferme al palo...se devi acquistare un'auto, devi attendere molti mesi. -

Ultime Notizie dalla rete : Concessionarie auto

Quattroruote

Disponibile a partire da 28.890 euro presso leufficiali, tutta la gamma è equipaggiata con un sistema di propulsione ibrida a 48V. Il nuovo SUV Suzuki S - Cross Hybrid è disponibile ...Dal taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv, agli aiuti alledi. Fino si fondi "salva Comuni". Incentivi contro il caro bollette La corsa contro il ...Annuncio vendita Evo Evo 3 Electric Evo 3 Electric nuova a Moncalieri, Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Il bollo auto è gratis? In realtà si può avere un’esenzione per massimo 5 anni. Capiamo in questo articolo se puoi richiedere questo bonus.