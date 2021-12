Bianca Belair: “L’idea di utilizzare i miei capelli come una frusta nasce da mio marito” (Di sabato 18 dicembre 2021) L’ex SmackDown Women’s Champion Bianca Belair è una delle nuove attrazioni che la WWE ha da offrire e i fan potrebbero essere ancora irritati dal fatto che la federazione abbia ucciso la sua immagine dopo il ritorno in azione di Becky Lynch. La Belair è anche una delle lottatrici del roster che ha una caratteristica unica. La 32enne vanta dei capelli piuttosto lunghi, che in realtà sono pari alla sua altezza. La sua chioma viene utilizzata da Bianca come una frusta per infastidire le avversarie sul ring. La superstar di Raw è stata ospite del podcast di Sportskeeda Wrestling recentemente e le è stato chiesto della sua popolare frusta di capelli. Lei sostiene che non ha mai avuto l’intenzione di usarla come arma e ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 18 dicembre 2021) L’ex SmackDown Women’s Championè una delle nuove attrazioni che la WWE ha da offrire e i fan potrebbero essere ancora irritati dal fatto che la federazione abbia ucciso la sua immagine dopo il ritorno in azione di Becky Lynch. Laè anche una delle lottatrici del roster che ha una caratteristica unica. La 32enne vanta deipiuttosto lunghi, che in realtà sono pari alla sua altezza. La sua chioma viene utilizzata daunaper infastidire le avversarie sul ring. La superstar di Raw è stata ospite del podcast di Sportskeeda Wrestling recentemente e le è stato chiesto della sua popolaredi. Lei sostiene che non ha mai avuto l’intenzione di usarlaarma e ...

Bianca Belair: chi consigliò di usare la treccia come arma?

Bianca Belair ha rivelato che suo marito Montez Ford le consigliò di utilizzare la sua treccia come oggetto contundente.

