Muore a 99 anni Doña Lucia, la vedova Pinochet, e in Cile esplode la festa (Di venerdì 17 dicembre 2021) La vedova dell’ex dittatore Cileno Augusto Pinochet (1973-1990), Lucia Hiriart, è deceduta all’eta’ di 99 anni. Lo riferiscono i principali media locali ricordando che Hiriart soffriva da mesi di problemi di tipo respiratorio. Hiriart, a lungo assente dall’attività pubblica a causa della sua età avanzata e che negli ultimi anni è stata più volte ricoverata in ospedale a causa del suo delicato stato di salute, eèmorta nella sua residenza di Santiago. Lucia Hiriart è una delle figure storicamente più rilevanti del Paese. La sua morte avviene quasi 15 anni dopo la morte del marito, il 10 dicembre 2006, e a soli tre giorni dal ballottaggio per le elezioni presidenziali che vede contrapposti la sinistra di Gabriel Boric e la destra di José Kast. Subito ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladell’ex dittatoreno Augusto(1973-1990),Hiriart, è deceduta all’eta’ di 99. Lo riferiscono i principali media locali ricordando che Hiriart soffriva da mesi di problemi di tipo respiratorio. Hiriart, a lungo assente dall’attività pubblica a causa della sua età avanzata e che negli ultimiè stata più volte ricoverata in ospedale a causa del suo delicato stato di salute, eèmorta nella sua residenza di Santiago.Hiriart è una delle figure storicamente più rilevanti del Paese. La sua morte avviene quasi 15dopo la morte del marito, il 10 dicembre 2006, e a soli tre giorni dal ballottaggio per le elezioni presidenziali che vede contrapposti la sinistra di Gabriel Boric e la destra di José Kast. Subito ...

