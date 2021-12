Mariagrazia Cucinotta | i tamponi a Natale | Li farò tutti io

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Maria Graziaha confessato che sarà lei a fare ialla sua famiglia in vista dei festeggiamenti per, i: “Liio” su Donne Magazine.

Advertising

leggoit : Mariagrazia Cucinotta, a Natale tamponi self service: «Li farò a tutti io, sono bravissima» - _DAGOSPIA_ : MARIAGRAZIA CUCINOTTA A 'UN GIORNO DA PECORA' - NATALE A CASA MIA FACCIO FARE IL TAMPONE A TUTTI...… -

Ultime Notizie dalla rete : Mariagrazia Cucinotta

ilmattino.it

Ospite della trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora', Maria Graziaha risposto alle domande sempre piuttosto pungenti dei due conduttori , ovvero Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'...maria graziafoto di bacco 1.: NELLA VITA SONO STATA TRADITA Da 'Un Giorno da Pecora - Rai Radio1' 'Nella vita e nell'amore accade di tutto, anche io purtroppo sono stata tradita, ma poi nella vita ...Petali rossi e scelta per Roberta Giusti, che ha scelto Samuele a Uomini e Donne. La sua scelta era attesa per la registrazione di oggi e ...Come fronteggiare la quarta ondata di Covid a pochi giorni da Natale? La Cucinotta ha la soluzione: «A Natale a casa mia faccio fare il tampone a tutti, anche ai vaccinati, glieli ...