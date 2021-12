Lazio fuori dalla crisi? Il big non si trattiene: “Non me ne frega…” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Lazio torna a vincere e vede la luce fuori dal tunnel? Un big di Sarri, intanto, si sfoga in diretta ai microfoni di ‘DAZN’ Non è stata una settimana semplice, quella della Lazio. Prima la crisi di risultati, poi l’affaire cena di Natale, con tanto di gaffe da parte di alcuni big. Adesso Sarri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Latorna a vincere e vede la lucedal tunnel? Un big di Sarri, intanto, si sfoga in diretta ai microfoni di ‘DAZN’ Non è stata una settimana semplice, quella della. Prima ladi risultati, poi l’affaire cena di Natale, con tanto di gaffe da parte di alcuni big. Adesso Sarri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ??? 'Non me ne frega nulla', la risposta di #Acerbi alle tante critiche ricevute dalla #Lazio - SulPratoVerde : 3 punti importantissimi. Molto bene Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson. Pedro super. Totalmente fuori luogo… - LSospeso : @iuiu87 Diglielo ai geni che lo vogliono fuori dal Progetto Lazio di Sarri. - 1Mom3nt : Solo un demente può tenere fuori un giocatore come #LuisAlberto in una squadra come la Lazio, non al Chelsea. #SarriOut #LazioGenoa - Max_883 : Il numero 33 andava sbattuto fuori dopo le dichiarazioni in Nazionale, ma se lo dicevi eri contro la Lazio. Ora be… -