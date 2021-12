Il nostro contratto con i soggetti futuri (Di sabato 18 dicembre 2021) Non è più rinviabile la questione del nostro contratto con soggetti futuri: i bambini e gli adolescenti di oggi, ma anche i non ancora nati. Che mondo daremo loro in eredità? Ferdinando Menga, ordinario di Filosofia di diritto dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli, ha scritto un libro di grande sensibilità e chiarezza su questo tema: “L’emergenza del futuro” (Donzelli Editore, 2021, pp 140, € 17). Menga dà la priorità alla “rappresentanza” e in questo modo supera il nodo dei “rappresentati” … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 dicembre 2021) Non è più rinviabile la questione delcon: i bambini e gli adolescenti di oggi, ma anche i non ancora nati. Che mondo daremo loro in eredità? Ferdinando Menga, ordinario di Filosofia di diritto dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli, ha scritto un libro di grande sensibilità e chiarezza su questo tema: “L’emergenza del futuro” (Donzelli Editore, 2021, pp 140, € 17). Menga dà la priorità alla “rappresentanza” e in questo modo supera il nodo dei “rappresentati” … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

UfficialeY : RT @mara_carfagna: 18 Comuni e due grandi municipalità di Napoli: il Contratto di Sviluppo per l’area di Pompei decolla dopo otto anni d’at… - ObiOneKenobi9 : @ReteSport @Puglio11 Ma basta! Il Manolas che conoscevamo non esiste più. Già bollito quando è andato a Napoli (e s… - napolista : #Tare: «Quanto accaduto alla cena di Natale sembra una polemica perché le cose vanno male» A Dazn: «Il nostro non… - Scisciano : Campania, CIS E CIPE. Manzo: “Fondamentali volani di sviluppo per la città di Castellammare e per i comuni del nost… - news24_inter : L’Inter saluta Eriksen: «Il nostro legame sarà per sempre indissolubile» -

Ultime Notizie dalla rete : nostro contratto 'Il nostro legame non si spezzerà mai': il VIDEO dell'Inter per Eriksen ...Eriksen nel giorno in cui è stato ufficializzato l'accordo per la rescissione del contratto col ... 'Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, il nostro legame non verrà mai ...

Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona riconfermata segretaria generale Non lavoratori autonomi, ma inquadrabili con la forma etero - subordinata attraverso il contratto ... Questi fondi sono indispensabili per il nostro vasto territorio. Le infrastrutture sono quanto mai ...

Rinnovo contratto sanità, infermieri Nursing Up: “Al ministro Brunetta chiediamo pragmatismo” insalutenews Il nostro contratto con i soggetti futuri Non è più rinviabile la questione del nostro contratto con soggetti futuri: i bambini e gli adolescenti di oggi, ma anche i non ancora nati. Che mondo daremo loro in eredità? Ferdinando Menga, ...

PSG, Leonardo sul rinnovo di Mbappé: “Conoscete le nostre intenzioni” Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha parlato del possibile rinnovo di Kylian Mbappè con il club francese: "Di Mbappe posso solo dire che è un giocatore formidabile e straordinario. È diverso da ...

...Eriksen nel giorno in cui è stato ufficializzato l'accordo per la rescissione delcol ... 'Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, illegame non verrà mai ...Non lavoratori autonomi, ma inquadrabili con la forma etero - subordinata attraverso il... Questi fondi sono indispensabili per ilvasto territorio. Le infrastrutture sono quanto mai ...Non è più rinviabile la questione del nostro contratto con soggetti futuri: i bambini e gli adolescenti di oggi, ma anche i non ancora nati. Che mondo daremo loro in eredità? Ferdinando Menga, ...Il direttore sportivo del PSG, Leonardo, ha parlato del possibile rinnovo di Kylian Mbappè con il club francese: "Di Mbappe posso solo dire che è un giocatore formidabile e straordinario. È diverso da ...