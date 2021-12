Figc | “Partito il progetto con calciatrici del Bastan di Herat”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Èufficialmente ila favore dellee del tecnico delFc, squadra di, accolti a Firenze a seguito dell’emergenza umanitaria in Afghanistan”. Lo fa sapere la Federcalcio con una nota. “Un’iniziativa promossa dalla, insieme ad Assocalciatori, Assoallenatori, Comune di Firenze, Cospe e Caritas, e che è stata presentata alle stesse giocatrici e al tecnico afghano questa mattina, nell’aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano. “Per noi – ha sottolineato commosso l’allenatore, rivolgendosi alla platea composta dai rappresentanti dei vari partner del– è un vero onore e siamo davvero felici di essere qui. Voglio ringraziare tutti gli enti e tutti coloro che ci stanno aiutando”. L’iniziativa consisterà in due ...

