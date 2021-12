Diretta Lazio-Genoa 0-0: il primo squillo è di Pedro, Sirigu è attento (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lazio-Genoa apre la diciottesima giornata di Serie A, una giornata che regalerà molto spettacolo, specialmente per le zone alte della classifica. Eh si, sia i biancocelesti, sia la... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 dicembre 2021)apre la diciottesima giornata di Serie A, una giornata che regalerà molto spettacolo, specialmente per le zone alte della classifica. Eh si, sia i biancocelesti, sia la...

Advertising

Calciodiretta24 : Lazio - Genoa 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - realstreams2 : Lazio-Genoa in diretta streaming - infoitsport : DIRETTA Serie A, Lazio-Genoa | Le formazioni Ufficiali! LIVE - Agenzia_Ansa : DIRETTA | #SerieA: in campo #LazioGenoa #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Lazio-Genoa: live report, statistiche, formazioni e dettagli -