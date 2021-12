Calzini: ecco perché devi metterli prima di andare a dormire (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se sei tra quelli che tendono a togliere i Calzini a letto, fermati subito: ecco perché devi metterli prima di andare a dormire Inutile dirlo, i Calzini sono una vera e propria protezione per i piedi dallo sporco e dalle scarpe. Ci sono alcune persone che non riescono assolutamente a privarsene e spesso cercano di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se sei tra quelli che tendono a togliere ia letto, fermati subito:diInutile dirlo, isono una vera e propria protezione per i piedi dallo sporco e dalle scarpe. Ci sono alcune persone che non riescono assolutamente a privarsene e spesso cercano di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

jn_M00N : ecco ora devo farmi amico wonwoo solo per ricevere calzini colorati, letteralmente amo i calzini fantasiosi - PaoloBRVNI : @CatiaMamone Te lo dico sempre di non portare sempre le scarpe di gomma, cambiarti i calzini, farti la doccia e lav… - durinsland : @vmksupremacy ecco vedi perché ti devo baciare in fronte laureati entra alla hybe falli girare con i calzini 24/7 e… - PincoPallinoQ : @Stronza @Sasaino83 Sono ancora tanti, ecco come si comprano le calze ed i calzini - sherazadswift : @gallinadicarola @cert3sere Nessuna coincidenza, ora si allenano per il primo bacio con trasporto, ecco perché Albe… -