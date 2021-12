“Addio dottoressa” Valeria | 49 anni | investita e uccisa Un paese sotto choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Un dramma indescrivibile si è portato via per sempre laPorcaro, che aveva 49. Il terribile fatto di cronaca si è verificato in Lombardia, nella città di Varese. La donna è deceduta in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la 49enne è statae ammazzata da un camion che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. Stava per salire a bordo della sua vettura, quando è stata colpita in pieno dal mezzo.Porcaro era molto conosciuta ed era stimata praticamente da tutti. Quando la notizia si è diffusa un po’ ovunque, i suoi concittadini, oltre ovviamente ai suoi parenti e agli amici, sono rimasti senza parole. Era originaria esattamente deldi Brinzio e lavorava ...