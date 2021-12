Ultime Notizie Roma del 16-12-2021 ore 13:10 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cause Mediagroup Irma ti circondano il palazzo del Governo il voto a rischio leader della milizia della Brigata al-saud annunciato che invidia non ci saranno elezioni presidenziali vedremo tutte le istituzioni statali quattro bambini sono morti molti altri sono gravemente feriti dopo che un castello gonfiabile si è disancorato dal suolo ed è volato in alto a causa di una forte folata di vento l’incidente avvenuto durante la festa in una scuola primaria dei morti in Germania I bambini sono precipitati in un altezza di circa 10 metri Oltre alle 4 vittime due maschi due femmine altri 5 bambini sono rimasti feriti e quattro di loro sono in condizioni L’incidente è avvenuto in mattinata ora locale nella scuola elementare di hillcrest oggi sciopero generale coinvolti anche ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cause Mediagroup Irma ti circondano il palazzo del Governo il voto a rischio leader della milizia della Brigata al-saud annunciato che invidia non ci saranno elezioni presidenziali vedremo tutte le istituzioni statali quattro bambini sono morti molti altri sono gravemente feriti dopo che un castello gonfiabile si è disancorato dal suolo ed è volato in alto a causa di una forte folata di vento l’incidente avvenuto durante la festa in una scuola primaria dei morti in Germania I bambini sono precipitati in un altezza di circa 10 metri Oltre alle 4 vittime due maschi due femmine altri 5 bambini sono rimasti feriti e quattro di loro sono in condizioni L’incidente è avvenuto in mattinata ora locale nella scuola elementare di hillcrest oggi sciopero generale coinvolti anche ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - Corriere : Locatelli: «Tampone ai vaccinati per i grandi eventi? Un’ipotesi» - Corriere : Locatelli: «Tampone ai vaccinati per i grandi eventi? Un’ipotesi» - roxibrass : RT @itsmeback_: Ultime notizie: il nazi pass è inutile per entrare in Italia ma è necessario il tampone, il quale, è inutile per sedersi ne… - qusaysami2015 : RT @SgroiCarmelo3: Ultime notizie -