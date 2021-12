Treno per Orio, ora si accelera: il 16 gennaio si apre la conferenza dei servizi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Orio al Serio. A differenza di altre opere, per la realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio rispettare la scadenza del dicembre 2025 è un imperativo categorico: qualora il cantiere non venisse completato entro tale limite, infatti, si andrebbe incontro alla revoca della parte di fondi arrivati dal Pnrr e si perderebbe l’occasione di avere una infrastruttura fondamentale in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per questo motivo il progetto, che consiste in 5,3 chilometri di tracciato che in 10 minuti collegheranno il centro cittadino al “Caravaggio”, era stato inserito dal Ministero delle Infrastrutture in una lista di 44 interventi che potevano beneficiare di procedure più rapide, insieme al raddoppio della Ponte-Montello. Entrambe erano state poi affidate a un ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021)al Serio. A differenza di altre opere, per la realizzazione del collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto dial Serio rispettare la scadenza del dicembre 2025 è un imperativo categorico: qualora il cantiere non venisse completato entro tale limite, infatti, si andrebbe incontro alla revoca della parte di fondi arrivati dal Pnrr e si perderebbe l’occasione di avere una infrastruttura fondamentale in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per questo motivo il progetto, che consiste in 5,3 chilometri di tracciato che in 10 minuti collegheranno il centro cittadino al “Caravaggio”, era stato inserito dal Ministero delle Infrastrutture in una lista di 44 interventi che potevano beneficiare di procedure più rapide, insieme al raddoppio della Ponte-Montello. Entrambe erano state poi affidate a un ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ?Come sono state governate le ferrovie italiane? ?Telecamere di sicurezza, ma sicurez… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - TgrRai : #GreenPass, giovane positivo al #Covid in treno da #Torino a #Milano per raggiungere la fidanzata. Siccome aveva il… - __sweetcreatvre : sono le 4:55 e già abbiamo preso il primo treno per arrivare in questo aereoporto sperduto a Parigi ?? - chaoticgeminiyo : RT @zyxwanda: ALLERTA SPOILER ?? #SpiderManNoWayHome . . . . . . . . . SE NON HAI VISTO IL FILM SCORRI PER L'AMOR DI DIO ?? . . . . . . . .… -