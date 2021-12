Thorsby e l’impegno ambientalista | «I calciatori hanno una responsabilità verso i giovani»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 dicembre 2021) «Per la prima volta vivevo da solo e avevo molto tempo per leggere». Così – come dichiara al Guardian – è cominciatodel centrocampista della Sampdoria e della Norvegia Morten. «Il fatto che in pochi parlassero di ambiente mi rendeva triste, persino depresso». Al punto di smettere di giocare a calcio. «Ho pensato: abbiamo un mega problema qui e cosa sto facendo? Giocare a calcio. Non aveva senso per me». E così, a Heerenveen, dove Thosrby ha giocato tra il 2014 e il 2019, il centrocampista norvegese ha iniziato a utilizzare – a volte deriso – la bicicletta addirittura per recarsi dal centro sportivo allo stadio. «Gradualmente altriseguito il mio esempio e il club ci ha fornito le biciclette. Sono piccoli passi ma se vengono pubblicizzati diventano più ...