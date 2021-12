**Pagamenti: As Mediobanca, nei primi nove mesi ricavi paytech a 110,6 mld (+14,4%)** (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Segnali positivi dai primi 9 mesi del 2021, che hanno riportato le paytech sulla via della crescita. I ricavi si attestano a quota 110,6 mld (+14,4% sui primi nove mesi 2020, di cui +14,5% le statunitensi e +11,6% le europee), mentre il risultato operativo è migliorato del 17%, con i gruppi europei in accelerazione (+24,1%). E' quanto emerge dalla prima edizione del report sulle paytech mondiali e italiane. Lo studio analizza i bilanci del triennio 2018-2020 e dei primi nove mesi del 2021 delle 25 paytech internazionali con ricavi superiori al miliardo di euro, di cui 15 hanno sede negli Usa, 2 in Brasile e le rimanenti 8 in Europa. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Segnali positivi daidel 2021, che hanno riportato lesulla via della crescita. Isi attestano a quota 110,6 mld (+14,4% sui2020, di cui +14,5% le statunitensi e +11,6% le europee), mentre il risultato operativo è migliorato del 17%, con i gruppi europei in accelerazione (+24,1%). E' quanto emerge dalla prima edizione del report sullemondiali e italiane. Lo studio analizza i bilanci del triennio 2018-2020 e deidel 2021 delle 25internazionali consuperiori al miliardo di euro, di cui 15 hanno sede negli Usa, 2 in Brasile e le rimanenti 8 in Europa. Nel ...

