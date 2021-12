Masterchef 2021 stasera 16 dicembre in tv su Sky: canale, orario e streaming prima puntata (Di venerdì 17 dicembre 2021) Masterchef 2021 torna su Sky con la prima puntata dell’edizione numero 11 che andrà in scena stasera giovedì 16 dicembre in tv su Sky Uno alle ore 21.15: ecco dunque orario e canale di riferimento, mentre per la diretta streaming bisognerà collegarsi con Sky Go. La prima puntata vedrà le prime selezioni della squadra di cuochi che proverà ad aggiudicarsi l’ambito titolo che apre le porte a una carriera sfavillante. Ad aiutarli e giudicarli, come di consueto, gli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021)torna su Sky con ladell’edizione numero 11 che andrà in scenagiovedì 16in tv su Sky Uno alle ore 21.15: ecco dunquedi riferimento, mentre per la direttabisognerà collegarsi con Sky Go. Lavedrà le prime selezioni della squadra di cuochi che proverà ad aggiudicarsi l’ambito titolo che apre le porte a una carriera sfavillante. Ad aiutarli e giudicarli, come di consueto, gli chef Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. SportFace.

Advertising

A_Di_Marino : MasterChef 11, le selezioni per entrare nella cucina di Sky tra buttafuori, preti e rocker sessantenni… - IlGustoit : MasterChef 11, le selezioni per entrare nella cucina di Sky tra buttafuori, preti e rocker sessantenni - _danilismo_ : @skskriniar Lo dico? Lo dico Capisci di essere boomer quando guardi ancora masterchef nel 2021 quasi 2022 Buonasera… - OpeOpeNoMiYa : 'Oh se è volontà di Dio, va bene.' - Masterchef, 2021 #MasterChefIt - tvblogit : MasterChef Italia 2021, i giudici: “MCI è più di uno show: cambia le vite ed è cambiato con gli italiani” -