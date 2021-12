Jason di 90 giorni per innamorarsi è morto di Covid a 45 anni (Di giovedì 16 dicembre 2021) La star dei reality Jason Hitch, protagonista di 90 giorni per innamorarsi, è morto di Covid a 45 anni: ecco cosa è successo. È morto Jason Hitch, l’ex star di 90 giorni per innamorarsi. Aveva 45 anni. Hitch è morto martedì per complicazioni dovute al Covid-19, ha detto sua sorella Shannon a TMZ, che è stata la prima a riportare la notizia della sua morte. Non era vaccinato, ha detto la donna, sorella del protagonista del reality. È morto in una terapia intensiva della Florida e la sua famiglia è stata in grado di essere al suo fianco quando è morto, si legge ancora sul sito Internet dedicato al mondo dello ... Leggi su ck12 (Di giovedì 16 dicembre 2021) La star dei realityHitch, protagonista di 90per, èdia 45: ecco cosa è successo. ÈHitch, l’ex star di 90per. Aveva 45. Hitch èmartedì per complicazioni dovute al-19, ha detto sua sorella Shannon a TMZ, che è stata la prima a riportare la notizia della sua morte. Non era vaccinato, ha detto la donna, sorella del protagonista del reality. Èin una terapia intensiva della Florida e la sua famiglia è stata in grado di essere al suo fianco quando è, si legge ancora sul sito Internet dedicato al mondo dello ...

Advertising

RTonyii : RT @rosi0878: Se in un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso,io in 50 giorni di pioggia meritavo almeno di incontra… - flamanc24 : RT @rosi0878: Se in un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso,io in 50 giorni di pioggia meritavo almeno di incontra… - Toni_ct_1 : RT @rosi0878: Se in un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso,io in 50 giorni di pioggia meritavo almeno di incontra… - nonsidiceamemi : RT @rosi0878: Se in un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso,io in 50 giorni di pioggia meritavo almeno di incontra… - mayabug2 : RT @rosi0878: Se in un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso,io in 50 giorni di pioggia meritavo almeno di incontra… -