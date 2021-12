Inter | addio di Eriksen possibile in giornata | oggi incontro col club

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il rapporto tra l’edpotrebbe concludersi già nellaodierna.in programma untra le parti GiàChristiane l’possono stringersi la mano e separarsi per sempre. È arrivato, infatti, l’ovvio responso dei medici del Coni: il centrocampista danese non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è tutto pronto per l’del danese: ieri Christian è tornato a Milano e ha raggiunto il suo agente con cuiincontrerà la dirigenza nerazzurra per discutere della soluzione. Da capire se serviranno anche altri incontri o basterà quello di. LEGGI TUTTE LE ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter addio

...primo È arrivato il giorno dell', oggi la dirigenza nerazzurra incontrerà Christian Eriksen e con ogni probabilità tratteranno la rescissione del contratto in essere tra il calciatore e l'. ...I rossoneri sono ora secondi alle spalle dei cugini dell', i partenopei invece quarti superati ... EuropaL'eliminazione dalla Champions e l'uscita da tutte le competizioni europee potrebbe ...Il giorno dell'addio è arrivato per Christian Eriksen e l'Inter: si discuterà sulla soluzione più opportuna per concludere il contratto che tecnicamente scadrebbe soltanto il prossimo giugno 2024 ma c ...“Allegri si rifà la Juve”. Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport”, oggi in edicola. “La lista della spesa di Max. A gennaio rivoluzione al via: Martial subito, poi Scamacca. Ecco perch ...