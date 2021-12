Grande Fratello Vip | ufficiale | è un concorrente Fan senza parole!

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La settimana delVip si è aperta con la puntata scoppiettante di lunedì 13 dicembre, nel corso della quale è successo di tutto, con la fine dell'esperienza di Alex Belli, squalificato, e l'uscita di Francesca Cipriani dalla Casa. Ma la conclusione del GF Vip è ancora lontana, vista la decisione della produzione di andare avanti sino al prossimo 14 marzo. Eva Grimaldi al Gf Vip da venerdì 17 A questo scopo la casa si ripopolerà con nuovi ingressi e tra questi ci sarà quello certo di Eva Grimaldi. L'attrice, che in passato ha partecipato anche all'Isola dei Famosi, ne ha dato notizia rilasciando un'intervista al settimanale Chi: "Entro nella casa del Gfvip. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a ...

Advertising

io_samanta : RT @yolo223345678: Votate il gruppo A nelle storie del grande fratello #gfvip #aldo - rid3re : Alessandro Gabelli uscito tre giorni fa dal Grande Fratello e i daytime sono tutti dedicati a lui l'amore grande ch… - S_oh_my : messaggi, telefonate, chat. andate tutte affanculo. non voglio sapere niente del grande fratello. - S_oh_my : Allora vi voglio dire questo: - esiste ancora il grande fratello - al grande fratello indossano tutte i baciamano -… - BogioGospodino5 : @CarloMassarini ciao grande!! Sono bogio truceklan lamico di daniele. Perfavore produci le mie canzoni e falle dive… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Valeria Marini si attira addosso un'enorme massa di critiche per via del suo gesto alVip . La concorrente del reality show di casa Mediaset, infatti, si è lavata i capelli nel lavandino della cucina. Un'azione poco igienica che ha fatto insorgere i telespettatori. foto:...Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sarà un nuovo concorrente delVip 6. Chi è Alessandro Basciano: esordi e carriera Alessandro Basciano, nato il 1 giugno 1989, è nato a Genova sotto il segno dei Gemelli. Prima di diventare volto noto del pubblico ...Katia Ricciarelli commenta l'uscita di Alex Belli e non risparmia critiche e attacchi all'ex gieffino, ecco cosa ha detto al Grande Fratello Vip.Dopo la bufera in cui sono stati coinvolti in queste settimane, Alex Belli e Delia Duran protagonisti del triangolo insieme a Soleil Sorge, sembra siano ritornati alla vita di tutti i giorni nella lor ...