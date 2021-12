Genoa | Spors | «Opereremo sul mercato | importante confrontarsi con Shevchenko»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il neo g.m. delha parlato del suo arrivo in rossoblù e del prossimoJohannes, neo general manager del, in una intervista a Sky Sport ha parlato del suo approdo in rossoblù. PROGETTO – «Sono il primo tedesco in Italia, sono abbastanza convinto che il nostro calcio sia europeo. Sono pronto per questa sfida. Io penso che l’esperienza non sia davvero un problema, ilè un’avventura affascinante: è il motivo per cui ho deciso di venire qui, è un progetto ambizioso e non vedo l’ora di iniziarlo». RUOLO – «So che sono abbastanza giovane, ho 39 anni ma ho parecchia esperienza nel mio lavoro. Lavoro nel mondo del calcio da 15 anni. Ho lavorato all’Hoffenheim, all’Amburgo, in Olanda. Ora sono qui e sono molto contento. Vogliamo diventare un club moderno, ...

Commenta per primo Prima intervista italiana per Johannes, da meno di una settimana nuovo general manager del. Il dirigente tedesco si è presentato ai microfoni di Sky Sport parlando di sé e dell'avventura che lo attende in rossoblù: "Sono pronto ..'Sono il primo tedesco in Italia, sono abbastanza convinto che il nostro calcio sia europeo . Sono pronto per questa sfida'. Johannes, nuovo general manager dell'area football del, si racconta così in un'intervista andata in onda durante '23', su Sky Sport. 'Io penso che l'esperienza non sia davvero un problema - spiega ...