Diretta Spezia - Lecce ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo Spezia ha vinto una sola partita delle ultime nove giocate in serie A, subendo ben 17 reti e mostrando una preoccupante involuzione dal punto di vista del gioco. Il turno di Coppa Italia rischia di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Loha vinto una sola partita delle ultime nove giocate in serie A, subendo ben 17 reti e mostrando una preoccupante involuzione dal punto di vista del gioco. Il turno di Coppa Italia rischia di ...

Advertising

SkySport : Spezia-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #CoppaItalia #SpeziaLecce #Spezia… - SalentoSport : #spezialecce: Segui la diretta su GoalShouter » - infoitsport : Coppa Italia in TV oggi e stasera su Mediaset: dove vedere Sampdoria-Torino e Spezia-Lecce, diretta su Italia 1 - Luxgraph : Diretta Spezia-Lecce ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming - sportli26181512 : Diretta Spezia-Lecce ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Thiago Motta cerca il rilanc… -