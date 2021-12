Covid, in una settimana aumentate del 40% le persone in isolamento obbligatorio, 46 le classi in quarantena (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bergamo. Continua a salire il numero dei soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento: sia obbligatorio perché positivi sia fiduciario perché entrati in contatto con persone positive. Se la scorsa settimana le persone in quarantena per aver contratto il virus erano 1.670, questa settimana sono 2367, più del 40%. Il 7 dicembre i soggetti in isolamento fiduciario erano 2.895, mentre questa settimana sono 3222, ben 327 in più. Da Ats Bergamo anche il report sulla situazione Covid nelle scuole di tutta la provincia dal 6 al 12 dicembre: sono 188 i bambini e ragazzi risultati positivi nell’ultima settimana. Le classi in quarantena sono 46 di cui 14 nidi, 24 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bergamo. Continua a salire il numero dei soggetti residenti in provincia di Bergamo in: siaperché positivi sia fiduciario perché entrati in contatto conpositive. Se la scorsaleinper aver contratto il virus erano 1.670, questasono 2367, più del 40%. Il 7 dicembre i soggetti infiduciario erano 2.895, mentre questasono 3222, ben 327 in più. Da Ats Bergamo anche il report sulla situazionenelle scuole di tutta la provincia dal 6 al 12 dicembre: sono 188 i bambini e ragazzi risultati positivi nell’ultima. Leinsono 46 di cui 14 nidi, 24 ...

Advertising

CarloCalenda : Intanto il 70% degli italiani vuole Draghi a Palazzo Chigi. E viste le scenette dei partiti si capisce il perché. N… - myrtamerlino : Stamattina la polizia ha sventato l'occupazione dell'ospedale di #Pordenone da parte di una cinquantina di #NoVax e… - fattoquotidiano : Covid, l’origine del virus? “Fuga di laboratorio la più probabile” secondo una scienziata sentita in audizione al P… - bendinelli2011 : RT @Arsenico171: I reparti Covid sono blindati. Io sono stato ricoverato in una stanza per due settimane. A parte gli operatori sanitari, n… - DariaCarta : L' Italia è tenuta sotto scacco da questo Governo di criminali. Il Covid è una scusa. -