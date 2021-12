Covid, il report Gimbe: “L’epidemia non frena. Aumentano tutti gli indicatori. In 26 Province incidenza oltre 250 casi ogni 100mila abitanti” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il contagio cresce, L’epidemia non frena. L’ultima fotografia scattata dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe segnala una nuova settimana di aumento, rispetto alla settimana precedente, sia di nuovi casi – passati da 105.771 a 124.568, pari al 17,8% – che di decessi, da 558 a 663 (+18,8%). Salgono anche i casi attualmente positivi (da 240.894 a 297.394), le persone in isolamento domiciliare (da 234.040 a 289.368), i ricoverati con sintomi (da 6.078 a 7.163, +17,9%) e le terapie intensive (da 776 a 863, +11,2%). “Da due mesi – sottolinea il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta – continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.456 il 15 ottobre a 17.795 il 14 dicembre”. E la crescita ormai riguarda tutta Italia: tutte le Regioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il contagio cresce,non. L’ultima fotografia scattata dal monitoraggio indipendente della Fondazionesegnala una nuova settimana di aumento, rispetto alla settimana precedente, sia di nuovi– passati da 105.771 a 124.568, pari al 17,8% – che di decessi, da 558 a 663 (+18,8%). Salgono anche iattualmente positivi (da 240.894 a 297.394), le persone in isolamento domiciliare (da 234.040 a 289.368), i ricoverati con sintomi (da 6.078 a 7.163, +17,9%) e le terapie intensive (da 776 a 863, +11,2%). “Da due mesi – sottolinea il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta – continuano ad aumentare i nuovicon una media mobile a 7 giorni che passa da 2.456 il 15 ottobre a 17.795 il 14 dicembre”. E la crescita ormai riguarda tutta Italia: tutte le Regioni ...

