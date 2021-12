Covid, focolaio dopo un pellegrinaggio ad Assisi: 92 persone coinvolte, 24 i positivi. All’origine un No vax, ora è in terapia intensiva (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un cluster a Pieve di Soligo composto da 92 persone, di cui 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti, è stato individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2 (Treviso). A determinarlo, come ha precisato il direttore dell’azienda sanitaria Francesco Benazzi, un uomo che non era vaccinato e che si trova ora in terapia intensiva. Il cluster è correlato ad un viaggio ad Assisi effettuato la scorsa settimana: buona parte delle persone hanno viaggiato a bordo di due pullman, mentre in tutto sedici hanno raggiunto l’Umbria con auto propria. Il caso indice non era aggregato alla comitiva di pellegrini perché accusava già alcuni sintomi di malessere. Tra i partecipanti forse anche il parroco organizzatore del viaggio, alla guida di una comunità di una frazione di Conegliano, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un cluster a Pieve di Soligo composto da 92, di cui 24, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti, è stato individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2 (Treviso). A determinarlo, come ha precisato il direttore dell’azienda sanitaria Francesco Benazzi, un uomo che non era vaccinato e che si trova ora in. Il cluster è correlato ad un viaggio adeffettuato la scorsa settimana: buona parte dellehanno viaggiato a bordo di due pullman, mentre in tutto sedici hanno raggiunto l’Umbria con auto propria. Il caso indice non era aggregato alla comitiva di pellegrini perché accusava già alcuni sintomi di malessere. Tra i partecipanti forse anche il parroco organizzatore del viaggio, alla guida di una comunità di una frazione di Conegliano, ...

