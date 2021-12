Citroën - My Ami Buggy | una concept con molte idee

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Subito dopo il punto sulla svolta green, lamostra un possibile futuro in "chiave Méhari" per la Ami, il quadriciclo elettrico che sta riscuotendo un successo oltre le aspettative in Francia e negli altri Paesi dov'è commercializzato (Italia, Belgio, Portogallo e presto UK, mentre in Germania c'è la cuginetta della Opel). La macchinina simmetrica e ultra compatta, guidabile a 14 anni con il patentino AM, quello per i ciclomotori (che permette anche di trasportare un passeggero dopo i 16 anni), l'avevamo già provata e apprezzata in città, ma ora si propone come nuova e più percorribile reincarnazione della Méhari (che, in realtà, era già rinata come E-Mehari tra il 2016 e il 2019). Siamo andati in un capannone nelle banlieue di Parigi, a Aubervilliers, per vedere in anteprima la Amie parlare con i designer di questa "visione" dedicata ...