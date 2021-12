Arianna David: “Noi donne siamo più mentali, l’uomo è più sempliciotto” (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Storie Italiane si passa dalle donne molestate, purtroppo da sempre tantissime, al punto di vista di Arianna David che aveva iniziato bene il suo discorso chiedendo a voce alta “Che diritti abbiamo noi donne meno degli uomini?” per poi cadere nello stesso errore che commettono certi uomini. Anche a lei è successo di essere molestata, in pieno giorno, e richiama l’attenzione sugli altri, sulla società, sul chi non aiuta la vittima, non aiuta le donne che in quel momento sono in difficoltà. Arianna David sente sulla sua pelle i commenti che in queste settimane sta ricevendo la giornalista molestata in diretta. Si continua a parlare di Greta Beccaglia, è giusto ma come sottolinea subito Eleonora Daniele: “Bisogna fare un po’ di attenzione perché anche noi rischiamo di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Storie Italiane si passa dallemolestate, purtroppo da sempre tantissime, al punto di vista diche aveva iniziato bene il suo discorso chiedendo a voce alta “Che diritti abbiamo noimeno degli uomini?” per poi cadere nello stesso errore che commettono certi uomini. Anche a lei è successo di essere molestata, in pieno giorno, e richiama l’attenzione sugli altri, sulla società, sul chi non aiuta la vittima, non aiuta leche in quel momento sono in difficoltà.sente sulla sua pelle i commenti che in queste settimane sta ricevendo la giornalista molestata in diretta. Si continua a parlare di Greta Beccaglia, è giusto ma come sottolinea subito Eleonora Daniele: “Bisogna fare un po’ di attenzione perché anche noi rischiamo di ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Adriana Volpe, Megghi Galo, Aaron Nielsen e Arianna David! Giulia Salemi e G… - kdelleroveri : Sangio pienoh ma non come Arianna David #SanremoGiovani - Adm3456rrr : Demenziale mettere un denutrito mentale a discutere di medicina con una mamna. David Parenzo contro la mamma e inse… - k226xq : in Alto Adige questa gente fa scuola a pagamento nelle case è all'aperto David Parenzo contro la mamma e insegnante… - Caustica_mente : Pellegrino e Monsé entrate dopo e uscite subito dal #GFvip, Signorini se la fa una domanda sugli errori dei casting… -