A Paullo la solidarietà natalizia si fa “in scatola”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Successo per la prima edizione dell’iniziativa “Natale in scatola” che ha chiamato i cittadini a preparare pacchi contenenti beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose. Coinvolte anche le scuole

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paullo solidarietà

7giorni

Successo per la prima edizione dell’iniziativa “Natale in scatola” che ha chiamato i cittadini a preparare pacchi contenenti beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose. Coinvolte anc ...Ventotto anni di attività e oltre un milione di euro donati a ospedali e centri di accoglienza per l’aiuto ai paraplegici. È un obiettivo importante quello raggiunto dal club Clay Regazzoni, associazi ...