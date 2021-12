Ue: Draghi, 'da Consiglio Europeo via libera a 'Bussola Strategica'' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Nel Consiglio Europeo daremo inoltre un parere iniziale sulla bozza della 'Bussola Strategica', presentata a novembre dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri, Borrell. La Bussola può avvicinarci a un'autentica difesa europea e favorire la costruzione di una cultura Strategica comune". Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani. "Vogliamo migliorare le capacità di gestione di crisi legate a minacce ibride, cibernetiche e alla disinformazione - ha rimarcato il presidente del Consiglio -. Proteggere al meglio gli spazi geo-strategici oggetto di contestazioni - dai mari allo spazio. E migliorare le capacità di risposta alle conseguenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Neldaremo inoltre un parere iniziale sulla bozza della '', presentata a novembre dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri, Borrell. Lapuò avvicinarci a un'autentica difesa europea e favorire la costruzione di una culturacomune". Lo ha detto il premier Mario, intervenendo in Aula alla Camera in vista delUe al via da domani. "Vogliamo migliorare le capacità di gestione di crisi legate a minacce ibride, cibernetiche e alla disinformazione - ha rimarcato il presidente del-. Proteggere al meglio gli spazi geo-strategici oggetto di contestazioni - dai mari allo spazio. E migliorare le capacità di risposta alle conseguenze ...

