Roma | De Rossi | «Mi aspetto un lungo processo con Mourinho Io e Totti? Percorsi diversi»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Daniele Deè tornato a parlare della, stavolta a margine dell’evento dedicato ai Gazzetta Sports Awards, dove è stato premiato come Leggenda dello sport. Di seguito le dichiarazioni dell’ex capitano giallorosso. «Questi premi alla carriera ti fanno sentire un po’ vecchio, però lo apprezzo e sono venuto a ritirarlo con piacere. Le leggende dello sport però sono altre». Sul momento della: «Non è facile né corretto giudicare da fuori. Non mi sono mai piaciuti gli ex che commentano sempre dopo le sconfitte: mi tengo le mie idee. Forse laha bisogno di un filotto di vittorie che possa portare non dico entusiasmo, ma convinzione». Su: «Mi attendo unqualche anno che riporterà lain alto, grazie alle persone ...

Advertising

tvdellosport : ??Daniele #DeRossi ai microfoni di #Sportitalia parla del suo futuro, di #Nazionale, #Roma e #SerieA De Rossi: “Fi… - Avvenire_Nei : La riflessione di Giampaolo Rossi, giurista, professore emerito Università di Roma Tre - AvvAntonioConte : RT @tvdellosport: ??Daniele #DeRossi ai microfoni di #Sportitalia parla del suo futuro, di #Nazionale, #Roma e #SerieA De Rossi: “Fino a g… - Ftbnews24 : De Rossi: “Allenare la Roma un sogno, ma serve un percorso” ???? #Roma #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Mourinho… - aboccadaverita : RT @ilRomanistaweb: #DeRossi: 'La #Roma mi fa battere il cuore, mi attendo un processo lungo che la riporterà in alto' Il Sedici: 'Mi sare… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rossi

a a a Gli americani in marcia su. In attesa di ricevere una risposta sulla richiesta di due diligence preliminare al lancio di ...controllo e rischi e di quello presieduto da Salvatoreper ...... Valdarno ore 4.30 Montevarchi Hotel Delta; ore 4.45 San Giovanni Coop; ore 5.00 Porcellotti (Cgil San Giovanni 055 9120393 - Marco3480816646). Cgil e Uil 'considerano la manovra ...Daniele De Rossi strizza ancora una volta l’occhio alla sua Roma e a un possibile ritorno quando il suo percorso da allenatore sarà compiuto. Per adesso non potrebbe nemmeno ...Uno sconto di pena in favore dei due giovani di Aprilia (Roma), che per uno scambio di persona avevano colpito Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore trevigiano poi rimasto paralizzato. Bortuzzo fu cent ...