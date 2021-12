Roberto Bolle, da applausi l’appello per la danza. Per me è lui il candidato ideale a guidare la Scala (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gentile, sorridente e sempre pacato, ma quando si tratta del suo grande amore – la danza – anche Roberto Bolle non ha paura di schierarsi in prima linea. Oggi abbiamo visto le immagini alla Camera dei Deputati dell’étoile dei due Mondi alle prese con un discorso durissimo in difesa della danza italiana. Un j’accuse nei confronti della pessima gestione a livello istituzionale dell’arte tersicorea. “La danza italiana viene costantemente avvilita, trattata come la Cenerentola delle arti, con Opera lirica e musica sinfonica nel ruolo delle sorelle privilegiate, cui sono riservate le attenzioni e le cure delle Fondazioni. – ha detto – Da cosa nasce questa decisione che sembra quasi unanime di uccidere il Balletto qui in Italia? Non certo per insostenibilità dei corpi di ballo ma per scarsa conoscenza del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gentile, sorridente e sempre pacato, ma quando si tratta del suo grande amore – la– anchenon ha paura di schierarsi in prima linea. Oggi abbiamo visto le immagini alla Camera dei Deputati dell’étoile dei due Mondi alle prese con un discorso durissimo in difesa dellaitaliana. Un j’accuse nei confronti della pessima gestione a livello istituzionale dell’arte tersicorea. “Laitaliana viene costantemente avvilita, trattata come la Cenerentola delle arti, con Opera lirica e musica sinfonica nel ruolo delle sorelle privilegiate, cui sono riservate le attenzioni e le cure delle Fondazioni. – ha detto – Da cosa nasce questa decisione che sembra quasi unanime di uccidere il Balletto qui in Italia? Non certo per insostenibilità dei corpi di ballo ma per scarsa conoscenza del ...

