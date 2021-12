Moda: ritrova slancio e cresce, fatturato a 90 mld, Pnrr 'booster' per 2022/Adnkronos (5) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) (Adnkronos) - Per il prossimo decennio anche gli esperti di Bcg prevedono che diversi fenomeni acquisteranno un'importanza sempre maggiore. Dall' augmented reality, metaverso, dati e intelligenza artificiale combinati con il capitale umano aziendale alla digitalizzazione, passando per sostenibilità allargata a social responsibility, purpose e diversitity and inclusion. "La società della Moda sarà sempre più attenta ai temi di purpose e social responsibility - concludono Ricci e Bianchi -. Durante la pandemia diversi marchi del lusso hanno contribuito alla società: hanno dato il loro contributo alla ricerca e alla comunità, hanno fatto i primi passi per proteggere i loro lavoratori e hanno riorientato le loro strutture per produrre materiale medico – questo impegno per la società verrà sempre più richiesto dai consumatori del lusso e ci si aspetta possa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) () - Per il prossimo decennio anche gli esperti di Bcg prevedono che diversi fenomeni acquisteranno un'importanza sempre maggiore. Dall' augmented reality, metaverso, dati e intelligenza artificiale combinati con il capitale umano aziendale alla digitalizzazione, passando per sostenibilità allargata a social responsibility, purpose e diversitity and inclusion. "La società dellasarà sempre più attenta ai temi di purpose e social responsibility - concludono Ricci e Bianchi -. Durante la pandemia diversi marchi del lusso hanno contribuito alla società: hanno dato il loro contributo alla ricerca e alla comunità, hanno fatto i primi passi per proteggere i loro lavoratori e hanno riorientato le loro strutture per produrre materiale medico – questo impegno per la società verrà sempre più richiesto dai consumatori del lusso e ci si aspetta possa ...

Advertising

TV7Benevento : Moda: ritrova slancio e cresce, fatturato a 90 mld, Pnrr 'booster' per 2022/Adnkronos (5)... - TV7Benevento : Moda: ritrova slancio e cresce, fatturato a 90 mld, Pnrr 'booster' per 2022/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Moda: ritrova slancio e cresce, fatturato a 90 mld, Pnrr 'booster' per 2022/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Moda: ritrova slancio e cresce, fatturato a 90 mld, Pnrr 'booster' per 2022/Adnkronos... -

Ultime Notizie dalla rete : Moda ritrova Piero Piccioni, musica per 300 film La mostra esalta quel periodo in cui andava di moda la musica Space Age ed Exotica europea, sulla ... Un lavoro che si ritrova nella mostra romana con decine di grandi poster originali di "Mani sulla ...

Completo pantalone colorato: i look di Zendaya e Olivia Wilde Un mix match che si ritrova anche negli anelli sovrapposti , in magnifico accordo con la catena in oro giallo della Dinner Roll Bag - rigorosamente in tinta - del fashion brand londinese Yuzefi . iO ...

Moda: ritrova slancio e cresce, fatturato a 90 mld, Pnrr 'booster' per 2022/Adnkronos Il Sannio Quotidiano Moda: ritrova slancio e cresce, fatturato a 90 mld, Pnrr 'booster' per 2022/Adnkronos Milano, 15 dic. Dodici mesi di crescita ininterrotta, con il Pnrr pronto a fare da 'booster' per il 2022. Il settore della moda ritrova slancio dopo un 2020 da ...

Moda uomo, tornano le sfilate dal vivo A gennaio la moda uomo ritrova la normalità e torna a sfilare dal vivo. Tutto questo grazie all'attenzione per il Covid e per le norme sanitarie, osservate scrupolosamente. Parola del presidente ...

La mostra esalta quel periodo in cui andava dila musica Space Age ed Exotica europea, sulla ... Un lavoro che sinella mostra romana con decine di grandi poster originali di "Mani sulla ...Un mix match che sianche negli anelli sovrapposti , in magnifico accordo con la catena in oro giallo della Dinner Roll Bag - rigorosamente in tinta - del fashion brand londinese Yuzefi . iO ...Milano, 15 dic. Dodici mesi di crescita ininterrotta, con il Pnrr pronto a fare da 'booster' per il 2022. Il settore della moda ritrova slancio dopo un 2020 da ...A gennaio la moda uomo ritrova la normalità e torna a sfilare dal vivo. Tutto questo grazie all'attenzione per il Covid e per le norme sanitarie, osservate scrupolosamente. Parola del presidente ...