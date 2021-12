Miriana Trevisan su Soleil: “non credo nel suo vittimismo” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Miriana Trevisan dice la sua su Soleil Sorge, ma riceve la replica di Biagio che la bacchetta Miriana Trevisan non supporta la compagna Soleil dopo la squalifica di Alex. Soelil Sorge dopo l’uscita di Alex Belli sta vivendo dei momenti brutti nella casa. Tuttavia la fashion blogger sta trovando conforto nei vipponi, ma non tutti la sostengono. Infatti Miriana Trevisan, come riporta Biccy, la sparla ma viene bacchettata dall’amico Biagio D’Anelli. Le parole di Miriana su Soleil: Io non credo nel suo vittimismo. – scrive Biccy.it riportando le parole della showgirl – Mi spiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo ‘io incontro soltanto uomini come Alex’ non è vera. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dice la sua suSorge, ma riceve la replica di Biagio che la bacchettanon supporta la compagnadopo la squalifica di Alex. Soelil Sorge dopo l’uscita di Alex Belli sta vivendo dei momenti brutti nella casa. Tuttavia la fashion blogger sta trovando conforto nei vipponi, ma non tutti la sostengono. Infatti, come riporta Biccy, la sparla ma viene bacchettata dall’amico Biagio D’Anelli. Le parole disu: Io nonnel suo. – scrive Biccy.it riportando le parole della showgirl – Mi spiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo ‘io incontro soltanto uomini come Alex’ non è vera. ...

