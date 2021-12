Marco Mengoni e Rudy Zerbi | il ‘retroscena’ spunta fuori adesso | è stato svelato ad Amici 21

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), il: Maria de Filippi lo svela in puntata ad21. Domenica 12 dicembre, abbiamo seguito una nuova puntata di21. In questo appuntamento ci sono stati tanti ospiti. Sono arrivati in studio Il Pagante, Riki, Sabrina Ferilli che ha stilato una classifica dei cantanti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.